انت الأن تتابع خبر بلينكن يصل إلى أوكرانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيقضي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لأول مرة، ليلَ الأربعاء في أوكرانيا التي وصلها في زيارةٍ غير معلنة في بادرة دعم لكييف مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب كبيرة، وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي إنّ بلينكن سيعلن على الأرجح عن حزمة جديدة من المساعدات الأميركية تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، وتستغرق زيارة بلينكن يومين، ووصل بلينكن إلى كييف بعد ليلة جديدة من القصف الروسي، الذي خلّف قتيلًا في منطقة أوديسا.

وتأتي زيارته في الوقت الذي أيّد فيه البرلمان الأوكراني الأربعاء بغالبية واسعة تعيين رستم أوميروف، وهو تتري من شبه جزيرة القرم وزيرًا للدفاع، وهو منصب رئيسي في المحادثات الرامية إلى تسليح أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ بلينكن "سيُظهر التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا، في مواجهة العدوان الروسي". وهذه هي زيارته الرابعة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.