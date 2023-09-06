انت الأن تتابع خبر الأردن ستشارك في اجتماع عربي أوروبي لبحث تفعيل مبادرة السّلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن جهود لعقد اجتماع عربي-أوروبي على المستوى الوزاري، في 18 سبتمبر (أيلول) الجاري؛ لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية.

وأوضح أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك، في ختام اجتماعات الدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن الاجتماع سوف تتم الدعوة إليه من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والسعودية والأردن.

وأضاف الأمين العام أنّه كان هناك الكثير من المشاورات بشأن الترتيب لعقد هذا الاجتماع، مشيرًا إلى أنه كان هناك اجتماع سابق في سبتمبر العام الماضي؛ حيث أُطلق هذا الأمر بعد لقاء مع جوزيب بوريل، مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكان هناك كثير من المشاورات حول كيفية إطلاق هذه الآلية والإعلان عنها.

وقال أبو الغيط إن هذا الاجتماع "يؤشر على وجود اتجاه لتنشيط عملية السلام"، مشيراً إلى أن الهدف "هو خلق تحفيز لعقد مؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن "الحديث عن عقد مؤتمر يأتي في وقت ضيق، لكن المقصود من الدعوة لهذا المؤتمر تحفيز الجميع للتأكيد على حل الدولتين"، معرباً عن أمله في أن يسفر هذا الجهد عن نتائج في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة (المقررة خلال سبتمبر الحالي). وأضاف أن المجال الثاني الذي يتركز فيه الجهد العربي لدعم القضية الفلسطينية "هو مطالبة الدول من خلال البيانات العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين".