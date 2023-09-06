انت الأن تتابع خبر قمة إفريقيّة حول المناخ تتبنى "إعلان نيروبي" والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اختُتمت قمة تاريخية إفريقية، الأربعاء، بعدما تبنّى القادة "إعلان نيروبي" المشترك الهادف إلى تسليط الضوء على الإمكانيات التي تملكها القارة كقوّة صديقة للبيئة، وفق ما أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، وجاء في النسخة النهائية للوثيقة أنّ "هذا الإعلان سيشكّل أساسًا لموقع إفريقيا في عملية (مكافحة) تغيّر المناخ العالمية".

وتعطي قمة نيروبي زخمًا للعديد من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (COP28)، انطلاقا من قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مرورا بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيُعقد في مراكش في أكتوبر (تشرين أول).

وستُتوّج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في دبي في نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية بشأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الإفريقية المجتمع الدولي الأربعاء بالمساهمة في "زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في إفريقيا من 56 غيغاوات في العام 2022 إلى ما لا يقلّ عن 300 غيغاوات بحلول العام 2030 (...) لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة".

واقترحت هذه الدول إنشاء "هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات إفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون" التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.

ودعت الدول الإفريقية قادة دول العالم إلى "تأييد طرح فرض نظام ضريبة على الكربون الذي يشمل ضريبة الكربون على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران، والتي يمكن زيادتها أيضًا من خلال فرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية".