انت الأن تتابع خبر البرهان يصدر مرسومًا بحل قوات الدعم السريع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسومًا دستوريًا يقضي بحل قوات الدعم السريع وكذلك إلغاء القانون المنظم لها، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

ووجّه البرهان قيادة القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

وأضاف المجلس عبر تطبيق تلغرام أنّ القرار يأتي استنادًا إلى "تداعيات تمرد قوات الدعم السريع على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد".

واندلعت الحرب في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.