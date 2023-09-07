انت الأن تتابع خبر انهيار مبنى سكني في القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، لوفاة أربعة أشخاص على الأقل، بحسب السلطات، بينما يواصل المنقذون عمليات البحث عبر الأنقاض.

وقالت محافظة القاهرة في بيانٍ إنّ المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد حوالي 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة، وأكد البيان إصابة ثلاثة آخرين على الأقل، فيما لم يتضح سبب الانهيار بعد. وقالت محافظة القاهرة إن النائب العام المصري يحقق في الحادث.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إنّها ستمنح 60 ألف جنيه مصري (1941 دولارًا) لأسر المتوفين.