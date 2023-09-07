انت الأن تتابع خبر السماح للرئيس الغابوني المخلوع بالسفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، الأربعاء، في بيان بثّه التلفزيون الحكومي أنّ الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا "حرّ في التنقّل ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".

يُذكر أنّ بونغو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاحه الجيش عبر انقلاب في 30 أغسطس (آب) بعد حكم استمرّ 14 عامًا.

وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بيانًا موقّعًا من الجنرال أوليغي، جاء فيه: "نظرًا إلى وضعه الصحّي، يتمتّع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحريّة التنقّل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".