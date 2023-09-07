انت الأن تتابع خبر مسؤول مغربي يدخل المستشفى بعمان و يرجىء زيارته للكنيست والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد بيانٌ صادرٌ عن مجلس المستشارين المغربيّ، الأربعاء، أنّه تعذر على السّيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، مواصلة الزيارة البرلمانية التي كانت مبرمجة يومي 6 و 7 سبتمبر (أيلول) الجاري لكلٍ من المجلس الوطني الفلسطيني والكنيست الإسرائيلي وذلك على إثر وعكة صحية طارئة ألمّت به، في العاصمة عمّان.

وأوضح البيان أنّه على إثر هذه الوعكة الصحية التي ألمّت بالسيد ميارة بالعاصمة الأردنية عمّان في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها للمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس مجلس الأعيان الأردني، والتي استدعت الإقامة بالمستشفى والخضوع للفحوصات المعمقة وللعلاج، فقد تقرر تأجيل زيارته.

وكانَ استقبل رئيس مجلس النواب الأردنيّ أحمد الصفدي، في مكتبه بدار مجلس النواب الأحد الماضي، رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة والوفد البرلمانيّ المرافق، وأكد الصفديّ على عمق العلاقات بينَ البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، ومشيرًأ إلى أنّ البلدين يشكلان نموذجًا متقدمًا في شكل العلاقات الثنائية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتناغم في المواقف بخاصة في قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما كانَ استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الإثنين، رئيس مجلس المستشارين المغربي النِّعم ميَّارة والوفد البرلمانيّ المرافق.

ويعتبر ميارة أول مسؤول سياسيّ مغربيّ بارز كان سيزور إسرائيل، منذ إعلان البلدين في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسيّة بعد توقف لأكثر من 20 عامًا.

تجدُر الإشارة إلى أنّ برلمان البحر المتوسط منظمة دولية تأسست عام 2005 من قبل البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورومتوسطية، ويضم في عضويته 31 برلمانًا، بينها المغرب ومصر والجزائر والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين، ويعد البرلمان، منبرًا للحوار والتواصل وقناة للدبلوماسية البرلمانية بشأن القضايا المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، باعتباره المنتدى الوحيد الذي تشارك فيه فلسطين وإسرائيل من خلال برلمانيهما الوطنيين.