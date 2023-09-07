انت الأن تتابع خبر أمطار غزيرة بالسعودية تحدث أضرارا بسوق شعبي .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو ، يظهر حجم الخراب الذي خلفته أمطار غزيرة ورياح شديدة في سوق شعبي بالمملكة العربية السعودية .

وانتشر المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية حيث أظهر تضرر البسطات في سوق الخميس الشعبي الأسبوعي في محافظة العارضة بمنطقة جازان جراء الرياح الشديدة.

وظهر المواطنون وهم يحاولون حماية ما يستطيعون من البضائع من ملابس وغيرها مما يتم بيعه داخل السوق حتى لا تتطاير وتفسد بفعل الرياح الشديدة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مفطع الفيديو، حيث أعربوا عن أسفهم لهذا الضرر، متمنين من الله أن يعوض المتضررين.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد كشف عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وغيرها من المناطق بالمملكة .