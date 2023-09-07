انت الأن تتابع خبر البرلمان العربي يدين الاعتداء على نساء بالخليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدان البرلمان العربي اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على نساء في مدينة الخليل بالضفة الغربية ، واعتبره عملا مشينا يتجاوز الأعراف. ورفض البرلمان اعتداء مجندات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على نساء في مدينة الخليل، وإجبارهن على التجرد من ملابسهن، معتبراً هذه الإجراءات عملا مشينا وتجاوزا لكل الأعراف، ويستدعي تقديم الجناة إلى العدالة الدولية.



وأضاف البرلمان العربي، في بيان صحفي، الخميس، أن المساس بأعراض النساء عمل غير أخلاقي وانحطاط قيمي، مطالبا بمعاقبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة الدولية.



ودعا البرلمان العربي، المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الانتهاكات الفظيعة، وتحميل القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وملاحقتها قانونياً وجنائيا لدى الهيئات الدولية المتخصصة.