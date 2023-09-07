انت الأن تتابع خبر قرار بتحديد 3 بؤر استيطانية بالضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، إن ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال"، أصدر قرارا الليلة الماضية، بتحديد ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها وقابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي الفلسطينيين.

وأضاف شعبان في بيان ، الخميس، إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والسيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، أصبحت أبرز عناوين حكومة الاحتلال الحالية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تنفيذ جيش الاحتلال لقرارات الكابينت دليل آخر على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام في تحدٍ فجّ وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، من خلال التمادي بتعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض فلسطين.

