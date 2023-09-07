انت الأن تتابع خبر أصول روسية بـ 5.4 مليون دولار إلى أوكرانيا والكرملين يندد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ندد الكرملين، الخميس بقرار الولايات المتحدة نقل أصول روسية مجمدة بقيمة 5.4 مليون دولار إلى أوكرانيا، معتبرًا أنّ ذلك غيرُ قانونيّ.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي معلقًا على القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء خلال زيارة إلى كييف: "تلقينا ذلك بصورة سلبية تمامًا" معتبرًا: أنه "غير قانوني مصادرة أو حجز أي أصول روسية سواء عامة أو خاصة".

وكان بيسكوف قد قال في وقت سابق الخميس، إنّ الخطة الأميركية لاستخدام أموال مصادرة خاصة برجال أعمال روس خاضعين لعقوبات لمساعدة أوكرانيا غير قانونية، مضيفًا أنّ روسيا ستطعن على تلك الأفعال. وأضاف بيسكوف أن بعض رجال الأعمال الروس طعنوا بالفعل على تحركات مماثلة في بلدان معينة خلصت المحاكم فيها إلى عدم قانونيتها.