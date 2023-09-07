انت الأن تتابع خبر في زيارته الخارجية الثالثة: البرهان في قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثاتٍ مع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي وصل إلى الدوحة، الخميس، في ثالث محطة خارجية له منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ قرابة 5 أشهر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنّ الشيخ تميم عقد مع البرهان جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل، حضرها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، كما حضرها من الجانب السوداني، علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف، والفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة، وتم خلال الجلسة بحث مختلف التطورات في السودان، حيث أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمير قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان.

وأضافت أنّ أمير قطر، جدد خلال الجلسة، "تأكيد موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولاً إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار".

مشيرةً إلى أنّ أمير قطر ثمّم "الجهود الإقليمية والدولية والمساعي الحميدة الهادفة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان".

من جانبه، عبر البرهان عن شكره وتقديره لأمير قطر "على موقف دولة قطر الداعم للسودان حكومة وشعبًا، وبما يخدم الاستقرار والتنمية فيها".

وفي وقت سابق، الخميس، أفاد المجلس السيادي الانتقالي الذي يتولى البرهان رئاسته، أنه "سيُجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في السودان".

وقطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع. وقد زار مصر في 29 أغسطس (آب)، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، ثم زار، الاثنين، دولة جنوب السودان، والتقى رئيسها سلفا كير.