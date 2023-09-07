انت الأن تتابع خبر أوكرانيا تعلن البدء بتصدير الحبوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الحكومة الأوكرانية الخميس، أنّها باشرت باستخدام الموانئ الكرواتية في تصدير الحبوب إلى الدول المستوردة، مبينة أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة مضاعفة التصدير عبر الموانئ الكرواتية.

وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، في بيان: "تم بالفعل البدء بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الكرواتية"، مشيرة الى أن هذا الطريق التجاري له مكانته المحددة. أوكرانيا على استعداد لتطوير وتوسيع قدرات ممر النقل هذا لمضاعفة عمليات التصدير".