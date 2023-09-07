انت الأن تتابع خبر أعلى محكمة في فرنسا ترفض طلبًا ضد حظر العباءات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الخميس، بقانونية حظر العباءات في المدارس، وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنه رفض طلبًا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدًا أنّه لا يشكل تمييزًا ضد المسلمين.

وكان أعلن وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال، الخميس الماضي، "أنّ التلميذات اللاتي يرتدن المدارس وهن يرتدين عباءات لن يسمح لهنّ بدخول الصفوف، لكن سيرحّب بهنّ في المؤسسات التعليمية التي ستشرح لهنّ معنى هذا الحظر منذ بداية العام الدراسي". على حدِّ تعبيره

وأضاف أتال، الذي أعلن حظر العباءة، أنّ القاعدة الجديدة ستشمل أيضًا ارتداء القميص "عباءة رجالية". وأوضح أتال "وراء العباءة والقميص، هناك فتيات وفتيان صغار وهناك عائلات. هناك بشر يجب أن نتحاور معهم والقيام بالتربية".

وتابع: "سيستقبلن ويستقبلون في المؤسسات التعليمية، وسيكون هناك حوار معهم لشرح معنى هذه القاعدة. لِمَ اتُّخذ هذا القرار. لِمَ لا يمكننا ارتداء العباءة والقميص في المدرسة"، معلنًا أنه "ابتداءً من الاثنين المقبل، لن يتمكن أي من هؤلاء التلاميذ من دخول الحصص الدراسية".