انت الأن تتابع خبر التعاون الإسلامي تدين افتتاح بابوا غينيا سفارةً بالقدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار بابوا غينيا الجديدة افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، مؤكدةً أن هذه الخطوة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها.

وأكدت المنظمة، في بيانٍ، أنّ هذا القرار يسهم بترسيخ منظومة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ويشكل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعت في الوقت نفسه، بابوا غينيا الجديدة إلى التراجع عن قرارها غير القانوني، والانخراط في دعم جهود المجتمع الدولي الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.