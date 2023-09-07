انت الأن تتابع خبر إيطاليا تقر قانون جرائم الأحداث .. بعد "عصابات الأطفال" .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافقت الحكومة اليمينية في إيطاليا برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، الخميس، على مرسوم قضائي يخص "جرائم الأحداث" يسمح بالقبض على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أعوام، وذلك في أعقاب موجة من جرائم "عصابات الأطفال"، والتي هيمنت على عناوين الصحف في البلاد هذا الصيف. وتم تبني المرسوم من قبل مجلس الوزراء بعد أسبوع من زيارة ميلوني لإحدى ضواحي نابولي التي تنتشر فيها الجريمة، حيث تعرضت فتاتان للاغتصاب بشكل متكرر على يد شباب محليين.

وكانت ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن أعداد زعماء المافيا من صغار السن في تزايد مستمر، بعد أن فجّرت هيئة مكافحة المافيا "DIA" في تقريرها الأخير الذي يصدر كل 6 أشهر إنذارًا مدويًا بشأن قضية تجنيد الأطفال.وذكرت الصحيفة الإيطالية أن ظاهرة "زعماء المافيا الشباب" تنتمي على وجه الخصوص إلى أقاليم كامبانيا وكالابريا وصقلية وبوليا.

وقالت هيئة مكافحة المافيا "DIA " في تقريرها الأخير الذي قدمته إلى البرلمان الإيطالي: "انتشرت وازدادت بشكل كبير الأعمال الهمجية والعنيفة التي ترتكبها عصابات الأطفال في المناطق الجنوبية للبلاد"، بحسب صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية، في تحقيقها الأخير.

ونشرت الجريدة الإيطالية تحقيقا كبيرًا عن أسباب تصرفات تلك العصابات من الأطفال وتفسيراتها المختلفة، فمن تعرض البعض للانحراف بسبب المشاكل العائلية إلى نشأتهم في ظروف اجتماعية سيئة، كانت جميعها عوامل أسهمت في تسهيل تجنيد القاصرين في صفوف العصابات الإجرامية، وأكد التقرير أن هؤلاء القاصرين بمثابة جيش احتياطي للجريمة، يُستَخدم على وجه الخصوص في أنشطة الاتجار في المخدرات.