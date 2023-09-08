انت الأن تتابع خبر الامارات تنتشل طائرة عمودية سقطت بالبحر .. وتبحث عن الطاقم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، عن انتشال طائرة عمودية سقطت بالبحر أثناء رحلة تدريبية ، يقودها طياران ، مصري وجنوب افريقي.

وقال قطاع التحقيقات ، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2023 ، بلاغاً بسقوط طائرة مروحية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر.

وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فقد كان على متن المروحية طياران اثنان من الجنسية المصرية

والجنوب أفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي .

وأضاف البيان أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، و لا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة.

وانتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.