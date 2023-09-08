انت الأن تتابع خبر بالصور .. الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة بالأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف ، الليلة الماضية ، واحدثت فيه خراب .



وقال شهود وعيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة ، أحد مصليات المسجد الأقصى ، وفتشته ودمرت جزءا من محتوياته واستولت على الجزء الآخر.



وتستهدف سلطات الاحتلال منذ سنوات مصلى باب الرحمة من أجل السيطرة عليه وتحويله إلى كنيس يهودي، لاستكمال مساعي الاحتلال تهويد المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه.