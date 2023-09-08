انت الأن تتابع خبر اسرائيل تحذر من العمليات .. وتوقعات بفرض اغلاق جزئي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد اسرائيل لفترة الأعياد ، متخوفة من تزايد العكليات العسكرية الفلسطينية ضد الاسرائيليين .

وبحسب موقع والا العبري ، قال أنه من المتوقع أن يتم فرض إغلاق جزئي على قطاع غزة وكامل الضفة الغربية خلال فترة الأعياد.

حيث حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من إمكانية تصاعد العمليات العسكرية ضد الإسرائيليين فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف الشهر الجاري، وتستمر حتى الشهر المقبل.



وقال غالانت -في ختام جلسة مشاورات أمنية عقدها بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية مساء الخميس- إن ثمة من سيحاول إلحاق الضرر بالإسرائيليين، داعيا إلى عدم امتحان إسرائيل، على حد تعبيره.



وقد بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية استعدادات لفترة الأعياد بالتركيز على منطقة القدس المحتلة ونقاط التماس، تحسبا لأي تصعيد محتمل.



ومقابل الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمدن والمخيمات في الضفة الغربية، تتواتر عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الجنود والمستوطنين.



وقد وقعت أحدث العمليات الفلسطينية بالقدس المحتلة وغور الأردن، وتؤكد فصائل المقاومة أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال.