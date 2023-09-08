انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقتحم جنين .. والكتيبة ترد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، بلدتي يعبد وعرابة، وقرية كفيرت، ونصبت حواجز عسكرية جنوب جنين .



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وعرابة وقرية كفيرت، وداهمت حي البعاجوة في يعبد وشنت حملة تفتيش واسعة، كما نصبت حواجز عسكرية متنقلة في محيط تلك البلدات، وأعاق جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري حركة المواطنين، بعد توقيف مركباتهم وتفتيشها.

وكانت كتيبة جنين قد نشرت بيانا لها ، الخميس ، جاء فيه :

" تمكن جند الكتيبة الميامين بعون الله وتوفيقه من تنفيذ عدد من عمليات اطلاق النار استهدفت عدد من الحواجز العسكرية للاحتلال بشكل مباشر.

حيث تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف كل من حاجز الجلمة وسالم وجلبوع بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر محققين إصابات مباشرة بتمام الساعة 08:44 مساء الخميس .

نؤكد أن هذه العمليات تأتي ضمن عمليات ثأر الحرائر رداً على عدوان الاحتلال واعتدائه على حرائرنا في الخليل والقدس ونؤكد ان ما حصل غيض من فيض مما ينتظر العدو وقيادته الحمقاء ."