انت الأن تتابع خبر الإمارات .. وفاة أحد أفراد طاقم طائرة إيروجلف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات وفاة أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية التي سقطت وانتُشل حطامها، الجمعة قبالة سواحل إمارة أم القيوين بعد إقلاعها من مطار آل مكتوم الدولي في إمارة دبي.



وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي إلى أن عمليات البحث مستمرة عن قائد الطائرة العمودية الآخر الذي كان جزءا من رحلة التدريب.

ولفتت الهيئة إلى أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ.

وتقدمت الهيئة بالتعازي لعائلة الطيار المتوفى.ة.



يذكر ان السلطات الإماراتية، قد اعلنت الجمعة، عن سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر، على متنها طيارين اثنين، مصري وجنوب إفريقي.