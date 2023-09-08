انت الأن تتابع خبر زيلينسكي يتهم بوتين بقتل قائد فاغنر .. هل لديه أدلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في مؤتمر بكييف عند سؤاله عن الرئيس الروسي، ان فلاديمير بوتين كان وراء مقتل قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، دون تقديم أي دليل يدعم أقواله.

وقال زيلينسكي: "الحقيقة أنه قتل بريغوجين، على الأقل هذه هي المعلومة التي لدينا جميعا وليس أي شيء آخر.. يشير هذا أيضا إلى منطقه وحقيقة أنه ضعيف".



ويقول الكرملين إنه سيُجرى تحقيقا في جميع الأسباب الممكنة لتحطم الطائرة، بما في ذلك احتمالية كونه مدبرا، واصفا ما يقال عن أن بوتين أمر بقتل بريغوجين ومساعديه بأنه "محض كذب".

يذكر إن 10 أشخاص لقوا حتفهم في شهر أغسطس الفائت بعد سقوط طائرة خاصة بمنطقة تفير شمال موسكو، وكان قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركاب الطائرة.