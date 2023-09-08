انت الأن تتابع خبر إنذار أحمر في مكة المكرمة وتحذيرات للمواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إنذاراً أحمر في مكة المكرمة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار المركز أنه من المتوقع ان تشهد منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة القادمة أمطاراً غزيرة، وسيولا وانعدامهاً في مدى الرؤية الأفقية.



وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ضرورة توخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية.