انت الأن تتابع خبر إصابة سيدة في المسجد الأقصى بنيران مستوطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت سيدة تبلغ من العمر 65 عاما لإصابة بالكتف، بنيران مستوطنين، أثناء وجودها قرب المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن سيدة أصيبت بالكتف بمقذوف ناري داخل المسجد الأقصى المبارك.



ورجحت مصادر محلية أن مصدر إطلاق النار هو بيوت المستوطنين المطلة على المسجد الأقصى قرب حائط البراق.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، أن طواقمه نقلت السيدة من داخل المسجد الأقصى المبارك بعد اصابتها بالرصاص وإصابتها طفيفة.



