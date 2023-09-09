انت الأن تتابع خبر إدانات واسعة لاقتحام قوات الاحتلال لمصلى باب الرحمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت منظمة التعاون الإسلامي الجمعة بيانا أدانت فيه اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة الذي يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما.

كما استنكرت المنظمة، تحطيم وسرقة محتويات المصلى في انتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وتعد سافر على مشاعر المسلمين وعقيدتهم.

واعتبر التعاون الإسلامي، أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى، كما دعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وفي سياق متصل، دانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين واستنكرت بشدة الاعتداء الذي اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصلى باب الرحمة وما رافق ذلك من تخريب وتحطيم لمحتوياته.

وقالت اللجنة في بيان أصدره رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري الجمعة، أن تكرار الاعتداءات والاقتحامات لمصلى باب الرحمة الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، تأتي في سياق الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال ومنظمات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى بهدف فرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وحذرت اللجنة من نية الاحتلال السيطرة التدريجية على المسجد الأقصى المبارك من خلال السيطرة على مصلى باب الرحمة لا سيما أنها تستهدف هذا المصلى منذ سنوات وتمنع المصلين بالقوة من الصلاة أو التواجد فيه.

وناشدت اللجنة كنائس العالم والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص، إدانة هذه الجرائم والانتهاكات الاحتلالية للمسجد الأقصى وكافة الأماكن والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واتخاذ مواقف تجاه تلك الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تحرم المس بتلك المقدسات، ومطالبتها الإسهام في توفير الحماية الدولية العاجلة للاماكن الدينية.

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء الخميس مصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى وعاثت فيه خرابًا، وفتشته ودمرت جزءًا من محتوياته واستولت على الجزء الآخر.