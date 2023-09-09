انت الأن تتابع خبر مطالبات بإخلاء المدارس بمخيم عين الحلوة من المسلحين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين والاستيلاء على 8 مدارس تابعة لوكالة الأونروا، طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا، في بيان صحفي الجمعة، المجموعات المسلحة بوقف القتال في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان وإخلاء المدارس فورا.

وقال عمران ان الاستيلاء على المدارس من قبل المسلحين يمنع وصول ما يقرب من 6 آلاف طفل إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي.

وشدد رضا على ضرورة، أن تكون المؤسسات التعليمية مساحة آمنة ومحايدة لأهميتها الملحة لتعلم الأطفال وعافيتهم ونموهم، مشيراً أن استخدام المجموعات المسلحة للمدارس، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما طالب المجموعات المسلحة بتسهيل عمل الأونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية لتوفير الحماية والمساعدة لكل الأسر المحتاجة في المخيم.

وكانت الاشتباكات قد تجددت ظهر الجمعة في مخيم عين الحلوة بعد وقف إطلاق النار لمدة قصيرة ، نتج عنه إصابات أحدها لعنصر في الأمن اللبناني، حيث تم نقل المُصاب إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية في رأسه.