انت الأن تتابع خبر بالصور .. المغرب يشيع ضحايا الزلزال الكارثي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشيّع المغرب اليوم الأحد ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمر جزءا كبيرا من البلاد وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.



وتعد ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضررا حيث سقط 1293 قتيلا، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452 قتيلا، وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غربي مدينة مراكش السياحية دمر الزلزال قرى بأكملها.

ويذكر ، أن العشرات من المواطنين من ساكنة مختلف المناطق باقليم الحوز شيعوا ، السبت ، جنازات مجموعة من ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الاقليم وعدة مناطق متفرقة بالمملكة.

ووريت جثامين الضحايا بعد عصر يومه السبت 9 أيلول، وسط اجواء من الحزن وسط الساكنة التي فقد بعضها افراد عائلاتهم باكملها.