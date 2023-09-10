انت الأن تتابع خبر موقف طارئ من الجزائر تجاه المغرب بعد الزلزال المدمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبرت الجزائر الأحد، عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى دولة المغرب على إثر الزلزال الذي ضرب مناطق في البلاد وأسفر عن وفاة اكثر من 2000 قتيلاً، و2059 مصاباً.

وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إلى مخطط طارئ لمساعدة المغرب في إطار الكارثة التي ألمت به وستنطلق في هذا المخطط حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدة.

وأضاف البيان أن الجزائر "ستنطلق في هذا المخطط في حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدات".

وتتمثل هذه المساعدات، في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 عونا متخصصا، موزع على فريق "سينو تقني" متخصص في البحث تحت الأنقاض، وفريق بحث وإغاثة وطبي، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية من إسعافات أولية وأفرشة وخيم.

وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تقديره لموقف الجزائر تجاه المغرب الذي وصفه بـ"العروبي الأصيل" في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة الجمعة.

وكتب أبو الغيط عبر حسابه على منصة "إكس": "أحيي الموقف العروبي الأصيل من ‎الجزائر في الوقوف إلى جوار ‎المغرب في كارثة ‎الزلزال بما في ذلك فتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة".



وأضاف: "هكذا هي الروح التضامنية العربية والتي نسعد برؤيتها تسود بين الإخوة. لعل ذلك يُبنى عليه لاحقا".