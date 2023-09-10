انت الأن تتابع خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب لأكثر من 2100 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الداخلية المغربية ان حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المناطق مساء الجمعة، قد ارتفع إلى 2122 حالة وفاة و2421 مصاباً بينها حالات حرجة، وسط توقعات بزيادة العدد بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق.

وتبذل السلطات المغربية جهوداً حثيثة لإنقاذ أكبر عدد ممكن الضحايا، في حين أعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات عاجلة لدعم البلاد في مواجهة الكارثة.

هذا وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن شدة الزلزال بلغت 7.2 درجات على مقياس ريختر، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن شدته بلغت 6.8 درجات على نفس المقياس.

وقال مسؤول محلي إن معظم الوفيات كانت في مناطق الجبال التي يصعب الوصول إليها.