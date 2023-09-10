المصافحة التاريخية الثانية بين السيسي وإردوغان

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رياض - احمد صلاح - اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، على "تعزيز مسار العلاقات بين البلدين". وأكدا خلال لقائهما في نيودلهي حرصهما على "تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ في إطار المصلحة المشتركة"، جاء ذلك خلال لقاء السيسي وإردوغان، الأحد، على هامش قمة العشرين في الهند، وهو اللقاء الثاني الذي يجمع بينهما، بعد أول لقاء في العاصمة القطرية الدوحة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، الأحد، فإنّ الرئيسين المصري والتركي "تباحثا حول العديد من القضايا". وأضاف أنّ الرئيسين أكّدا "أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي". وأعربا عن "الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنيات الصادقة، وبما يُسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".

وشهدت العلاقات المصرية-التركية تطورات إيجابية تسارعت وتيرتها على مدار الشهور الماضية، وأعلن البلدان أوائل يوليو (تموز) الماضي رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفير، بعد 10 سنوات من خفضها إلى مستوى القائم بالأعمال عقب خلافات بين البلدين بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013.



ووصفت وسائل إعلام تركيا اللقاء بين السيسي وإردوغان بـ"المصافحة التاريخية الثانية" بعد المصافحة الأولى في الدوحة. وقالت الرئاسة التركية في بيان، الأحد، إنّ إردوغان أكد خلال اجتماعه مع السيسي أن "العلاقات بين البلدين دخلت (حقبة جديدة) بتعيين سفير لكل منهما". وعبر إردوغان عن اعتقاده بأن "العلاقات سوف تشهد دفعة إلى الأمام". وذكر البيان أن الرئيسين والوفدين المرافقين لهما ناقشوا "دعم العلاقات والجهود المبذولة لزيادة حجم التجارة والتعاون في مجالات إقليمية وعالمية". وأشار إردوغان إلى "أهمية الدعم الذي تقدمه السلطات المصرية للمستثمرين والشركات التركية، وأن تركيا تُعلق أهمية كبيرة على تكثيف التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة والثقافة والتعليم".