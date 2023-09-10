انت الأن تتابع خبر بيان دولي متضامن على هامش العشرين .. والوفايات إلى 2122 .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب عدد من قادة دول العالم ورؤساء منظمات دولية عن تضامنهم مع المغرب، في أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق ومدنًا مغربيّة، وخلّف إلى حدود الساعة الرابعة عصرًا (السادسة بتوقيت الأردن) من الأحد، 2122 وفاة، و 2421 جريحًا، وفق بيان وزارة الداخلية المغربيّة.



وتقدم كل من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، وأزالي أسوماني، ورئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جزر القمر، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وأجاي بانكا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ضمن بيان مشترك على هامش قمّة العشرين المنعقدة في نيودلهي، بأحر التعازي إلى أسر الضحايا.

كما أعرب القادة والرؤساء الموقعون على البيان عن إرادة هذه الدول والمنظمات دعم المغرب بأنجع الطرق الممكنة ووقوفها إلى جانبه لتزويده بكل المساعدات الضرورية للاستجابة للحاجيات المستعجلة على المدى القصير والمساهمة في جهود إعادة البناء.

وأضاف البيان ذاته: "كنا وسنظل شركاء ملتزمين إلى جانب المغرب من خلال تقديم دعمنا للسلطات لبناء اقتصاد شامل وقادر على الصمود بمؤسسات قوية"، مشددًا أنه بفضل هذه القوة سيتمكن الشعب المغربي من تجاوز آثار هذا الزلزال المدمر.