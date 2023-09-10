9 قتلى وإصابات طالت أفراد الجيش .. اشتباكات عين الحلوة في يومها الرابع

انت الأن تتابع خبر9 قتلى وإصابات طالت أفراد الجيش .. اشتباكات عين الحلوة في يومها الرابع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لليوم الرابع على التّوالي، تشتدّت حدّة المعارك في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبيّ لبنان، وقد قالت مصادر إعلاميّة لبنانيّة عدّة إنّ حصيلة الاشتباكات 9 قتلى، مشيرينَ أنّ "المخيّم يشهد معارك عنيفة على محورين، الأول البركسات، بستان اليهودي من جهة والطوارئ، محلة التعمير، والثاني حطين، والطيري ورأس الأحمر".

وأفادت المصادر إصابة عناصر من الجيش اللبناني بعد تعرض مركزهم على تلة جبل الحليب عند الطرف الجنوبي والشرقي لمخيم عين الحلوة لاطلاق نار، وقد نقلوا لمركز الراعي الطبي، ولم يتحدد عدد إصابات الجيش بعد (إثنين أو ثلاثة حسب مصادر محليّة)، وقد قام الجيش بالرد بشكل محدود على مصادر إطلاق النار.

يبدو أنّه لا أفق لمساعي التهدئة حتى اللحظة، والأجواء التصعيدية تنذر بالتفاقم، إذْ لم تتوقّف الاشتباكات العنيفة التي تجدّدت مساء الخميس الفائت بين مسلّحي حركة "فتح" ومسلّحي فصائل فلسطينيّة إسلاميّة داخل المخيّم، ويبدو أنّ الاتصالات والمحاولات التي بذلتها القيادة السياسية في "فتح" و"هيئة العمل الفلسطيني المشترك" وقيادات لبنانية لوقف إطلاق النار، باءت جميعها بالفشل، علمًا أنّ السفير الفلسطيني أشرف دبور، استطاع الدخول مساء السّبت مع أعضاء في "هيئة العمل الفلسطيني"، لكنّه فشل وواجه صعوبة في إقناع المجموعات المسلحة التابعة لـ"فتح" بالتزام قرار وقف إطلاق النار، كما واجهت القوى الإسلامية نفس المصير في إقناع مسلحيها بعدم إطلاق النار.

في ذاتِ السياق، دعا المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى اجتماع طارئ لبحث مستجدات عين الحلوة في مقر المديرية العامة، وذلك يوم الاثنين عند الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك "في غياب اللقاءات والاجتماعات اليوم لوقف إطلاق النار، باستثناء بعض اتصالات المتابعة للفصائل الفلسطينية – هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان".



وكانَ قال الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس، السبت، إنّه أصدر تعليمات مشدَّدة لتحقيق التهدئة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفيٍّ تلقاه من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وذكرت (وفا) أنّ عباس تلقى السبت اتصالًا هاتفيًا من ميقاتي، "وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة"، وأشارت إلى أنّ الرئيس عبّاس "شدّد خلال الاتصال الهاتفي على أنه أصدر تعليمات مشدَّدة على ضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في المخيم من الأطراف كافة".

وأضافت: "أكد الرئيس حرصَهُ على تحقيق هذه التهدئة، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني".

من جهته، أعلن المكتب الإعلاميّ في القصر الحكومي اللبناني، أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى اتصالًأ بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في التطورات الحاصلة في مخيم عين الحلوة، وشدّد على "أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة".

وقال رئيس الحكومة إنّ "ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية بشكل عام، وخاصة إلى مدينة صيدا التي تحتضن الأخوة الفلسطينيين"، وأضاف: "المطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها".

وتجدّدت، الخميس، اشتباكات مسلحة في المخيم بعد هدوءٍ دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية بين عناصر فتح وفصائل إسلامية فلسطينيّة، من 29 يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 14 شخصًا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم أبو أشرف العرموشي، وإصابة العشرات.