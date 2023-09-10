بايدن يلتقي رئيس الوزراء الصيني

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رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إنّ الصين تغير "قواعد اللعبة"، جاء ذلك خلال حديث بايدن للصحفيين في العاصمة الفيتنامية، هانوي.

وأكد الرئيس الأميركي أنه التقى رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، على هامش قمة العشرين التي استضافتها الهند نهاية الأسبوع الحالي، وغاب عنها نظيره شي جينبينغ.

وقال بايدن: "التقيت المسؤول الثاني" في هيكلية الحكم في الصين، وتحدثنا عن الاستقرار"، مشيرًا الى أنّ الاجتماع "لم يكن صداميًا على الإطلاق".

وشدد على أنه لا يرغب في اتباع سياسة "احتواء" بكين، مع تنامي التباينات بين القوتين العظميين في قضايا سياسية واقتصادية، وقال: "إن جهود الولايات المتحدة لا تهدف إلى عزل الصين بل إلى تحقيق الاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ".

وتابع: "لن أبيع للصين مواد وأجهزة من شأنها تعزيز قدرتها على صنع الأسلحة".