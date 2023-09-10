انت الأن تتابع خبر التعليم المغربية: 550 مدرسة تضررت .. وتعليق الدراسة في 42 جماعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، إنّها سجلت وفاة سبعة أساتذة (أربعة أساتذة وثلاث أستاذات) ضمن ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والأقاليم المجاورة، وإصابة 39 من الأستاذات والأساتذة بإصابات متفاوتة، إضافة إلى تضرُّر 530 مؤسسة تعليمية و55 داخلية بدرجات متفاوتة تتراوح ما بين انهيار أو شقوق بالغة، وتتركز في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها، "أنها تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة العملية التعليمية، تفعيلًا للتوجيهات الملكية وفي إطار تعبئة الحكومة من أجل مواجهة انعكاسات هذه الفاجعة بهدف الاستئناف السريع للخدمات العمومية المتعلقة بتمدرس التلميذات والتلاميذ".

كما أشار البيان إلى أنّ الوزارة "بتنسيق مع السلطات المحلية قرّرت تعليق الدراسة في الجماعات القروية والدواوير الأكثر تضررًا داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت (وعددها 42 جماعة موزعة بين هذه الأقاليم الثلاثة، حسب آخر حصر تم إجراؤه لغاية الساعة ابتداء من يوم الاثنين 11 شتنبر (سبتمبر) الجاري".

وأضاف البيان ذاته أن "الوزارة تعمل على إيجاد الصيغ التعليمية واللوجستيكية المحلية المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ المعنيين خلال الأيام المقبلة، والتي ستعلن عن تفاصيلها لاحقًا الأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية المعنية، مع مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية والتواصل المستمر مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وباقي المتدخلين".



وأكد البيان، استمرار الدراسة بالنسبة لباقي المؤسسات التعليمية بمجموع التراب الوطني، كما هو معتاد، على أن تتم صباح يوم الاثنين 11 شتنبر (سبتمبر) قراءة سورة الفاتحة ترحمًا على أرواح ضحايا الهزة الأرضية مباشرة بعد تحية العلم بالنشيد الوطني للمملكة.







وختمت الوزارة بلاغها بتقديم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الضحايا المتوفين منهم والمصابين، معتبرة إياهم شهداء الواجب الوطني والمهني. كما تتقاسم مع أسر التلاميذ صادق مشاعر الحزن لفراقهم، مع الدعاء للمولى عز وجل بالرحمة والغفران لكل الضحايا، وبالشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين