انت الأن تتابع خبر اتفرج .. لحظة مؤلمة انتشال جثث من تحت أنقاض زلزال المغرب .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتسابق فرق الإنقاذ مع الزمن باستخدام أحدث التقنيات للعثور على ناجين تحت الأنقاض، فيما يواصل الجيش المغربي بوحداته المتخصّصة عمليات الإنقاذ والعثور على ناجين من بين الركام، في الزلزال الذي ضرب المغرب ليلَ الجمعة/ السّبت، وأدى إلى نحو ألفينِ قتيل.



واستجابت السلطات المغربيّة، لعروض الدّعم التي قدّمتها الدول الصديقة: إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، إذْ وصلت فرق البحث والإنقاذ للمساعدة، كما بين بيانٌ للداخلية في وقت متأخر من الأحد، وأضاف البيان أنّه: "باعتماد نفس نهج التنسيق وتقييم الاحتياجات المرتبطة بهذه الفترة الحرجة، فقد دخلت الفرق، الأحد، في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية"، وأوضح البيان أنّه "مع تقدُّم عمليات التدخل من الممكن أن يتطور تقييم الاحتياجات، مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة، حسب احتياجات كل مرحلة على حدة".

كما قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إنّ نحو 70 دولة عرضت تقديم الدعم للمغرب، والأولوية الآن لتنظيم الجهود.

وبلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصًا، وعدد الجرحى 2421، وفق بيان لوزارة الداخلية حتى الساعة الرابعة عصرًا (السادسة بتوقيت الأردن) من الأحد، وبلغ عدد الوفيات 1351 بإقليم الحوز، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.



