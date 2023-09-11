انت الأن تتابع خبر ثلاثة زلازال تضرب العراق فجر الإثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت دولة العراق، لهزات أرضية ضربت بعض المدن العراقية في شمالي ووسط البلاد فجرَ الإثنين، حيثُ قالَ سكان محافظات بغداد وأربيل والسليمانية ودهوك وصلاح الدين وكركوك، شعروا بهزات أرضية بعد منتصف الليل.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إنّ الهزة الأرضية الأولى وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، وأشار المركز إلى أنّ الهزّة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات. كما لم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.

وفي أوّل تعليقٍ رسميّ، قال وزارة النقل العراقيّة، في بيانٍ (مرفق أسفل الخبر) وكالة الأنباء العراقية (رسميّة)، إنّ "مراصدنا الزلزاليّة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث ثلاث هزات أرضية (4.7/4.6/3.1) فجر اليوم الإثنين في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة"، ودعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، بحسب البيان، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.