انت الأن تتابع خبر حملة اعتقالات واسعة بالضفة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الاثنين ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ، وأجرت حملات تفتيشبة للمواطنين الفلسطينيين على الحواجز .



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 11 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت الوكالة ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: عدنان مسودة، ومثنى القواسمة، وباسل فراح، وأنس محمود سلهب التميمي، من مدينة الخليل، ومحمد أبو هليل من دورا، ومحمد مطور من سعير، وعبيدة عادي من بيت أمر، وأيهم عصافرة، وضياء الزهور من بيت كاحل، وعبد الله وأحمد حميدات من صوريف.



في السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت أمر وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.



واعتقل الاحتلال الشاب بدر الدين صالح الزق (20 عاما) من المزرعة الغربية، شمال رام الله.



وقال والد المعتقل، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" صالح الزق، إن قوات الاحتلال داهمت منزله فجرا، واعتقلت نجله وهو ما زال يتلقى العلاج، نتيجة إصابته بالرصاص الحي قبل أقل من عام.



ومن جنين ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا وداهمت عدة منازل.



وقالت وفا، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله صديق زكارنة بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزل عائلته ومنازل أخرى والعبث بمحتوياتها في منطقة البيادر من الحي الشرقي.



وأضافت أن الاحتلال نشر القناصة على أسطح المباني، واندلعت مواجهات في المكان.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطيبة غرب جنين، وداهمت عدة أحياء، وشنت حملة تمشيط واسعة.



وأكدت وكالة الأنباء وفا ، أنقوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، شقيقين من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وإن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين مجد، وضياء عنايا حسين، في العشرينيات من عمرهما، بعد أن داهمت منزل

ذويهما في البلدة وفتشته.



