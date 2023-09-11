انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتدي على صيادين بغزة ويعتقل اثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صيادين في بحر رفح بغزة ، بعدما أطلقت النار صوب مراكب الصيادين وأصابت صياد آخر.

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية ، فقد أصيب صياد برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل اثنان آخران، الاثنين، في بحر محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.



وقالت الوكالة إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين وحاصرت قارب صيد غرب ميناء رفح قبل أن تعتقل الصيادين نافذ رمضان صلاح، ومنيب محمود اشكنتنا.



وأضافت أن بحرية الاحتلال، قد أصابت الصياد حسن مقداد بعيار مطاطي خلال عمله على قارب آخر.



يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيش بأمن وسلام.