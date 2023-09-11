انت الان تتابع خبر دقت ساعة الصفر النهاية اتيه لامحالة : ظواهر طبيعية غريبة في السماء بعد زلزال المغرب وتحذيرات من حدوث زلازل وبراكين مهولة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المنجم الشهير ميشال حايك عن توقعات جديدة صادمة أثارت جدلا واسعا حوله، بعد أن تحققت توقعاته بحدوث الزلزال في المغرب. وفي مقابلة له على برنامج "كتير هلقد" على قناة MTV اللبنانية، أشار حايك إلى توقعات جديدة بشأن حدوث الزلازل في المنطقة، مما أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حايك إن الهزات الأرضية أدت إلى انكسار في الأرض، مما أدى إلى تغير خارطة الزلازل وباطن الأرض، وأننا سنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة. وأوضح أن المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغير وأن الحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام و"جرس إنذار". وأضاف أننا سنشهد هزات في البر والبحر في المنطقة، وأن بعضها لن يشبه ما حدث سابقا وستكون لها تأثيرات أكبر.

وأكد أن هذه الهزات ستؤثر على أماكن بعيدة وستكون لها ارتدادات قوية، وستحدث هزات صغيرة تسبب كوارث في المنطقة.

أكد حايك أنه شاهد قبل وصوله إلى الاستوديو أن المنطقة ستشهد 31 هزة أرضية. وأضاف أنه سيحدث أيضًا "هزة في أفق العالم الهولندي الشخصي"، دون الإشارة إلى المقصود من كلامه.

وأوضح ميشال حايك أنه يعتقد أن العالم سيشهد خلال الفترة القادمة عوامل "ختيرة الكوكب" وظواهر طبيعية غريبة. وأشار إلى أنها قد تتمثل في ظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل، حيث يتساقط الثلج على شكل حبال وحجارة وتحدث فيضانات وكسوف وخسوف متسارعة وسقوط أجسام من الفضاء. وأكد أن الكوكب يتجدد بنفسه وكأنه يخلق من جديد.