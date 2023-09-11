مذكرة تفاهم أردنية عراقية في مجال المواصفات والمقاييس

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رياض - احمد صلاح - وقّعت في مؤسسة المواصفات والمقاييس، الاثنين، وتقويم المطابقة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، وذلك بحضور القائم بأعمال السّفير العراقيّ في عمّان منيف علي حسين.



وقالت المديرة العامة للمؤسسة عبير الزّهير، إنّ التوقيع على الاتفاقيّة يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي بذلها الطرفان الأردنيّ والعراقيّ في سبيل الوصول إلى التكامل الاقتصادي والتعاون الثنائيّ، مبيّنة أنّ الاتفاقيّة ستسهم بانسيابية البضائع بين الجانبين، وتقليل العوائق أمام التجارة البينيّة، وبما يحقق المنافع المشتركة لكلا البلدين.



من جانبه أكّد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بجمهوريّة العراق حسين داوود أنّ مذكّرة التعاون ستكون بداية نحو مزيد من التعاون على مختلف الصّعد بين الأردنّ والعراق، منوّهاً إلى أنّ مواءمة المواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة من شأنه أن يعمل على الارتقاء بجودة الصناعة في كلا البلدين.



بدوره اعتبر القائم بالأعمال العراقيّ في عمّان منيف حسين، أنّ هذه المذكّرة تشكّل أهميّة بالغة في العلاقات الاقتصادية الآخذة بالتطوّر بين عمّان وبغداد، في ظل قيادتي البلدين، مشيراً إلى أهميّة زيادة وتعزيز التّعاون بكافة المجالات.



وتنصّ مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب الأردني مديرة المواصفات والمقاييس وعن الجانب العراقي رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على إرساء التعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة بما يخدم مصلحة البلدين.



كما تضمّنت المذكرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة والعلامات المترولوجية، والتعاون في مجال المقارنات البينية للاختبارات والفحوصات المخبرية والمعايرة، وحل النزاعات، كما سيعمل الطرفان على التنسيق بين مواقف البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.