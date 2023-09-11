انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 قتيلاً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية المغربية ، الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2497 قتيلا و2476 مصابا.

وتبذل السلطات المغربية جهوداً حثيثة لإنقاذ أكبر عدد ممكن الضحايا، في حين أعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات عاجلة لدعم البلاد في مواجهة الكارثة.

هذا وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن شدة الزلزال بلغت 7.2 درجات على مقياس ريختر، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن شدته بلغت 6.8 درجات على نفس المقياس.

وقال مسؤول محلي إن معظم الوفيات كانت في مناطق الجبال التي يصعب الوصول إليها.