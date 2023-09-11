انت الأن تتابع خبر آخر مستجدات العاصفة دانيال بعد مقتل العشرات في ليبيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مدير مكتب بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، محيي الدين علي، آخر مستجدات المنخفض الجوي المصاحب للعاصفة دانيال التي تسببت بمقتل العشرات.

وأكد محيي الدين، ان العاصفة دانيال بدأت في التراجع الاثنين، ومن المتوقع أن تختفي تمامًا الثلاثاء، ويتوقع كذلك أن تنتقل العاصفة إلى واحة الجغبوب في أقصى شرق البلاد، ثم إلى المناطق الحدودية في مصر.

وتركزت العاصفة خلال الساعات الماضية على المنطقة الشرقية، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية وتجمع المياه في عدة مناطق. تم دعوة الأهالي إلى الاستمرار في أخذ الحيطة والحذر وعدم الوقوف في مسارات الأودية نظرًا لاستمرار الظروف الجوية الصعبة.

يذكر ان مدينة درنة في ليبيا تعرضت لحالة من الكوارث الطبيعية بسبب العاصفة دانيال القادمة من اليونان، ما أسفر عن مقتل العشرات، وأعلنت على إثرها الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي بأنها منطقة منكوبة.

وسجلت المنطقة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في هذا الوقت من العام، ما تسبب في فيضانات وسيول.

وتأثر مجرى وادي درنة بشكل كبير، إذ اندفعت المياه بقوة في المجرى الذي يصب في البحر المتوسط، ما هدد قاطني المنطقة المحيطة، إلى جانب تهديد الأمطار الغزيرة للمعالم السياحية في درنة، بما في ذلك ضريح الصحابة ومسجدها، وشلال درنة.

وتشهد البيضاء أيضًا آثارًا سلبية جراء الفيضانات، إذ غمرت المياه بعض المنازل والمرافق الحيوية، وأدت إلى انهيار سور مركز البيضاء الطبي.

وتنفذ السلطات الليبية جراءات السلامة اللازمة وتهيب بمواطنيها الالتزام بالتوجيهات الصادرة منها.

هذا وأعلنت ليبيا حالة طوارئ وحداد وطني في البلاد وتنكيس الأعلام إثر مقتل 150 شخصا في إعصار "دانيال".