انت الان تتابع خبر بملامح مختلفة احرقت مواقع التواصل.. إليسا تثير تساؤلات الجمهور في أحدث إطلالة لها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة اللبنانية إليسا تساؤلات الجمهور حول إمكانية خضوعها لعملية تجميلية بعد تغير واضح في ملامحها. ظهرت إليسا في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس هواية فنون الرماية.

لاحظ الجمهور التغير الواضح في ملامح وجه إليسا بعد فقدانها لبعض الوزن الزائد، حيث بدت وجهها أكثر نحافة وبوتوكس وفيلر أقل في الخدود والشفتين. هذا الأمر أثار استغراب الجمهور.

اختارت إليسا إطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض وحذاء رياضي بنفس اللون، وفقًا لما ذكرته مجلة "لها".

عزَّت العديد من متابعي إليسا اختلاف ملامحها إلى تغيير نظامها الغذائي، خاصة بعد قرارها التوقف عن تناول اللحوم واعتماد نظام غذائي نباتي. بينما اعتقد البعض الآخر أن التغيير في ملامحها ناتج عن استخدامها لمكياج يظهر عينيها بشكل مختلف ويجعل وجهها يبدو ضعيفًا.

تجدر الإشارة إلى أن إليسا قد أصدرت أغنية جديدة بعنوان "العقد" الشهر الماضي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي. تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا على الرغم من حذفها من منصة يوتيوب بعد ساعات من طرحها بسبب مشاكل مع شركة وتري.



أعتبر العديد من متابعي إليسا أن تغيير ملامحها يعود إلى تغيير نظامها الغذائي، وخاصة بعد قرارها التخلي عن تناول اللحوم وتحويلها إلى نباتية. واعتقد البعض أن التغيير في مظهرها يعود إلى استخدامها لمستحضرات التجميل التي جعلت عينيها تظهر بشكل مختلف وجعلت وجهها يبدو أكثر هزالاً.

تذكرنا إليسا بأغنيتها الجديدة "العقد"، والتي تم تأليفها من قبل أيمن بهجت قمر وتلحين محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي. وعلى الرغم من حذف الأغنية من منصة يوتيوب بعد ساعات قليلة من إصدارها بسبب مشاكل مع شركة وتري، فإنها لا تزال تحقق نجاحاً كبيراً.