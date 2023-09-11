انت الان تتابع خبر "علامات الساعة تظهر في السعودية".. عالم أزهري يحذر البشرية بعد صاعقة مكة وعاصفة الحرم المرعبة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعاصفة التي ضربت الحرم الشريف في مكة المكرمة. وأظهرت الفيديوهات تساقط الأمطار الغزيرة على الحرم المكي، الذي كان يضم عددًا كبيرًا من المعتمرين والمصلين.

وتداول الناس أيضًا فيديوهات أخرى تظهر صاعقة تضرب برج الساعة الشهير في مكة المكرمة. وتظهر الفيديوهات خطًا برقيًا يضيء بين السماء وسارية البرج. كما أظهرت بعض الفيديوهات أعمدة الكهرباء المائلة على الطرق والحالة الجوية غير المستقرة.

وبعد انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر البعض أن هذه المشاهد هي علامات الساعة التي ذكرت في القرآن والسنة. ولكن آخرين نفوا هذه الادعاءات، مشيرين إلى أنها تكررت في الماضي وليست جديدة.

وعلق الشيخ محمد حماد، أحد علماء الأزهر الشريف، على هذه الفيديوهات، قائلاً إن الله يذكر في القرآن الكريم أنه هو الذي يرينا البرق خوفًا وطمعًا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده وتخاف الملائكة منه. ويُرسل الله الصواعق ليصيب بها من يشاء. وهذه الآيات تأتي كتنبيه للبشر على ما يقومون به من معاصي ومخالفات، لكي يتوبوا عنها ولا يستمروا فيها. ومن ثم يجب على الإنسان أن يتعظ ويتراجع عن أفعاله، خاصةً عند رؤية هذه الآيات.

أوضح العالم الأزهري أن ما حدث في السعودية كان صاعقة أو عاصفة قوية تسببت في سقوط الأشجار والرياح العاتية، وليس له علاقة بعلامات الساعة كما يزعم البعض. ومع ذلك، فإنه يجب أن نأخذ هذه الأحداث كتحذير لنا بشأن المعاصي والمخالفات التي نرتكبها.