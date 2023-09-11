انت الأن تتابع خبر أرقام مروعة .. ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2681 قتيلا و2501 مصاب، وفقا للتلفزيون المغربي، الإثنين.

واكد بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، انه تم دفن 2530 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2501 شخصا.

بلغ عدد الوفيات في إقليم الحوز 1591 شخصاً، و809 بإقليم تارودانت، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة، ورززات، مراكش، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

يذكر ان زلزال مدمر ضرب المغرب مساء الجمعة 8 سبتمبر/أيلول، بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة انهيار عدد من المباني في مناطق متفرقة من المغرب، وفي الأحياء القديمة بمختلف المدن، كما تصدعت مبانٍ أخرى أمام قوة الزلزال.