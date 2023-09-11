انت الأن تتابع خبر زلزال عنيف يضرب إندونيسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت إندونيسيا زلزالاً قوياً بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر، كان مركزه في جزيرة هالماهيرا.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن زلزال إندونيسيا وقع على عمق 160 كيلومتراً تحت الأرض، ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية إثر الزلزال.

الجدير بالذكر ان هذا الزلزال الثاني الذي يضرب البلاد خلال 48 حيث وقع السبت الماضي، زلزالا بشبه جزيرة «ميناهاسا»، شمالي إندونيسيا، بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر.

على صعيد آخر، ضرب زلزال مدمر المغرب مساء الجمعة 8 سبتمبر/أيلول، بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، وارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 2681 قتيلا و2501 مصاب، وفقا للتلفزيون المغربي.