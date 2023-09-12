انت الان تتابع خبر إعصار ليبيا يقتلع كل شيء من جذوره ويمسح مدن بأكملها من الخارطة.. (فيديوهات صادمة) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سبب إعصار دانيال الذي ضرب مناطق شرق ليبيا خلال الساعات الماضية يعتبر كارثة غير مسبوقة في البلاد. تشير التقارير الأولية إلى حصيلة صادمة تتمثل في مقتل 2000 شخص وفقدان أضعافهم بسبب السيول الجارفة وانهيار السدود في مدينة درنة، حيث اختفت أحياء بكاملها.

استجابت حكومة الوحدة المنتهية الولاية بإعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، في حين دعا البرلمان العربي الدول والمنظمات والهيئات العالمية إلى دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة الطاحنة.

أفاد أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق، بأن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم جراء الإعصار والسيول التي تجتاح البلاد. وأضاف حماد في تصريحات تلفزيونية أن عدد المفقودين يقدر بالآلاف، بينما يتجاوز عدد القتلى الألفين. ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة قوله إن عدد المفقودين جراء الإعصار "دانيال" قد يصل إلى 5 آلاف شخص. وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أمس، في تصريحات إعلامية، عن انتشال أكثر من 2000 جثة جراء الفيضانات.

وقال حماد في تصريحات صحفية: "إن أحياء سكنية في درنة اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، والوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا".

وناشد حماد العناصر الطبية والطبية المساعدة بالتوجه إلى درنة فوراً لتقديم المساعدة.

تسببت العاصفة المتوسطية "دانيال" في اجتياح مناطق شرق ليبيا، بما في ذلك مدن البيضاء والمرج وسوسة ودرنة، حيث تسببت في فيضانات وسيول عارمة وتدمير المباني وغرق الأحياء بالمياه. وتم تداول صور تظهر حجم الدمار الذي لحق بتلك المناطق.

وادي #درنة الان و نسال الله يرحم ضعفنا pic.twitter.com/Rk6fPkb7tf — Mohamed aml (@mo_aml90) September 10, 2023

وقد أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في الشرق الليبي، محمد مسعود، أن عدد الضحايا بلغ 150 شخصًا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة، بالإضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة. وأعلنت حكومة حماد درنة "منطقة منكوبة" يوم الاثنين الماضي.

وتم نشر فرق الإنقاذ في درنة، التي تقع على بعد 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وتقع المدينة في وادي نهر يحمل نفس الاسم وتعد من أكبر المدن في المنطقة بعدد سكان يبلغ 100 ألف نسمة.

تعتبر شرق ليبيا موطنًا للعديد من حقول النفط والمحطات الرئيسية. وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة التأهب القصوى وتعليق الرحلات الجوية بين مواقع الإنتاج التي تأثرت بشكل كبير.

وفقد محمد مسعود، المستشار الإعلامي، الاتصال بتسعة جنود خلال عمليات الإنقاذ في درنة. وصف مسؤول في المجلس البلدي لمدينة درنة الوضع بأنه كارثي وخارج عن السيطرة، وطالب بتدخل سريع من الجهات المحلية والدولية. وأشار إلى انهيار أربعة جسور في المدينة وسقوط مبنيين.

ويعتقد أن هناك مئات الأشخاص لا يزالون عالقين في مناطق يصعب الوصول إليها، وتعمل فرق الإنقاذ بالتعاون مع الجيش على الوصول إليهم وتقديم المساعدة.

تعتبر هذه الأمطار الغزيرة التي تسببت فيها العاصفة "دانيال" الأشد منذ 40 عامًا في المنطقة.

أعلن عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في غرب البلاد، الذي بثه التلفزيون أمس الاثنين، عن فرض الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، مؤكداً وحدة جميع الليبيين في مواجهة هذه الكارثة.

وأكدت حكومة الدبيبة أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة الجبل الأخضر لم تشهد في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهلال الأحمر في بنغازي، قيس الفاخري، يوم أمس الاثنين، أن عاصفة قوية وفيضانات في شرق ليبيا تسببت في وفاة 150 شخصًا على الأقل في مدينة درنة، وأشار إلى أن هذا العدد قد يرتفع إلى 250.