انت الان تتابع خبر الأرصاد الليبية: العاصفة دانيال تسببت فى كميات كوارث لن تصدقها ستسغرق عام كامل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال محي الدين رمضان، مدير الإعلام في الأرصاد الجوية الليبية، إن العاصفة دانيال تسببت في هطول كمية كبيرة وضخمة من الأمطار، حيث بلغت 414 ملليتر خلال 24 ساعة في إحدى المناطق. وقد تعتبر هذه الكمية استثنائية، حيث لم يتم تسجيل مثل هذه الكميات خلال العام.

وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العاصفة دانيال تحركت بشكل مختلف عن العواصف السابقة، حيث استمرت قبالة الساحل الليبي لمدة 5-6 أيام. وتتحرك العاصفة بحركة دورانية وتجلب معها أمطارًا غزيرة.

وأوضح مدير الإعلام في الأرصاد الجوية الليبية، أن العاصفة ستتحرك خلال الساعات القادمة نحو المناطق الحدودية المصرية، مصحوبة برياح وأمطار. ومع ذلك، فإن الأمطار المتوقعة في مصر ستكون أقل من تلك التي شهدتها ليبيا خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن العاصفة ستفقد قوتها عند وصولها إلى الشرق الليبي.