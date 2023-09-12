انت الان تتابع خبر نزول عدد كبير من السكان العراقيين للشوارع بعد شعورهم بهزة أرضية..وما سيحدث في الساعات القادمة كارثي لايحتمل. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت حالة من الخوف والقلق بين السكان العراقيين بعد شعورهم بهزة أرضية ضربت محافظة كركوك في شمال العراق. وقد بلغت قوة الهزة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

تأثر عدد كبير من السكان في مناطق مختلفة بالهزة الأرضية التي وقعت قبل بضع ساعات في محافظة كركوك. وقد أثارت هذه الهزة حالة من القلق بين العراقيين، مخافين من الآثار الناجمة عنها، مثل تصدع المباني أو انهيارها.

