انت الان تتابع خبر عاجل: إعصار ليبيا يقتلع كل شيء من جذوره ويمسح مدن بأكملها من الخارطة.. (فيديوهات مبكية) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - إعصار دانيال الذي ضرب مناطق شرق ليبيا خلال الساعات الماضية يعتبر كارثة غير مسبوقة في البلاد. تشير التقارير الأولية إلى حصيلة صادمة تتمثل في مقتل 2000 شخص وفقدان أضعافهم بسبب السيول الجارفة وانهيار السدود في مدينة درنة، حيث اختفت أحياء بكاملها.

استجابت حكومة الوحدة المنتهية الولاية بإعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، في حين دعا البرلمان العربي الدول والمنظمات والهيئات العالمية إلى دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة الطاحنة. أفاد أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق، بأن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم جراء الإعصار والسيول التي تجتاح البلاد. وأضاف حماد في تصريحات تلفزيونية أن عدد المفقودين يقدر بالآلاف، بينما يتجاوز عدد القتلى الألفين. ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة قوله إن عدد المفقودين جراء الإعصار "دانيال" قد يصل إلى 5 آلاف شخص. وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أمس، في تصريحات إعلامية، عن انتشال أكثر من 2000 جثة جراء الفيضانات. وقال حماد في تصريحات صحفية: "إن أحياء سكنية في درنة اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، والوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا".

طالب حماد بضرورة وصول العناصر الطبية والمساعدة الطبية إلى درنة على وجه السرعة بسبب العاصفة المتوسطية "دانيال" التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، بما في ذلك مدن البيضاء والمرج وسوسة ودرنة. تسببت العاصفة في فيضانات وسيول عارمة وتدمير المباني وغرق الأحياء بالمياه. تم تداول صور تظهر حجم الدمار الذي لحق بتلك المناطق. أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في الشرق الليبي، محمد مسعود، أن عدد الضحايا بلغ 150 شخصًا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة، بالإضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة. وأعلنت حكومة حماد درنة "منطقة منكوبة" يوم الاثنين الماضي.

تم نشر فرق الإنقاذ في درنة، التي تقع على بعد 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وتقع المدينة في وادي نهر يحمل نفس الاسم وتعد من أكبر المدن في المنطقة بعدد سكان يبلغ 100 ألف نسمة.

تعتبر شرق ليبيا موطنًا للعديد من حقول النفط والمحطات الرئيسية. وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة التأهب القصوى وتعليق الرحلات الجوية بين مواقع الإنتاج التي تأثرت بشكل كبير. فقد محمد مسعود، المستشار الإعلامي، الاتصال بتسعة جنود خلال عمليات الإنقاذ في درنة. وصف مسؤول في المجلس البلدي لمدينة درنة الوضع بأنه كارثي وخارج عن السيطرة، وطالب بتدخل سريع من الجهات المحلية والدولية. وأشار إلى انهيار أربعة جسور في المدينة وسقوط مبنيين.

يعتقد أن هناك مئات الأشخاص لا يزالون عالقين في مناطق يصعب الوصول إليها، وتعمل فرق الإنقاذ بالتعاون مع الجيش على الوصول إليهم وتقديم المساعدة. تعتبر هذه الأمطار الغزيرة التي تسببت فيها العاصفة "دانيال" الأشد منذ 40 عامًا في المنطقة.

أعلن عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في غرب البلاد، الذي بثه التلفزيون أمس الاثنين، عن فرض الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، مؤكداً وحدة جميع الليبيين في مواجهة هذه الكارثة.

وأكدت حكومة الدبيبة أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة الجبل الأخضر لم تشهد في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة.

في سياق ذي صلة، أعلن رئيس الهلال الأحمر في بنغازي، قيس الفاخري، أمس الاثنين، أن عاصفة قوية وفيضانات في شرق ليبيا أسفرت عن وفاة 150 شخصًا على الأقل في مدينة درنة. وأشار إلى أن هذا العدد قد يرتفع إلى أعداد أكبر.